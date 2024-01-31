Строящийся порт Эльга в Хабаровском крае примет первый балкер в 2024 году

Мощность терминала составит 30 млн тонн в год

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Порт Эльга, который строится на севере Хабаровского края, примет первый балкер в тестовом режиме в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства края.

"Ударными темпами строятся Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга <...>. Один причал порта уже готов, и в этом году ожидаем тестовый прием первого океанского балкера", - сказал Дегтярев.

Проект терминала "Порт Эльга" реализуется на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Объект является частью дальневосточного логистического кластера Элси. Уголь с Эльгинского месторождения в Якутии будет поступать туда по Тихоокеанской железной дороге. Мощность терминала составит 30 млн тонн в год.

"350 км путей [Тихоокеанской железной дороги] уже уложено, и это всего за полтора года в непроходимой тайге", - сообщил губернатор.

Тихоокеанская железная дорога позволит экспортировать уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.