"М.Видео-Эльдорадо" в 2024 году планирует открыть более 100 магазинов

Большая часть из них придется на формат компактных объектов, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в текущем году планирует открыть свыше 100 магазинов "М.Видео", большая часть из которых придется на формат компактных объектов. Об этом говорится в сообщении компании.

"В 2024 года компания планирует увеличить темпы региональной экспансии - рассчитывает открыть еще более 100 магазинов "М.Видео", большая часть из которых придется на демонстрирующую эффективность компактную концепцию", - сообщает ретейлер.

Средняя площадь таких объектов (500-600 кв. м) в среднем вдвое меньше, чем у магазинов с традиционной площадью (1-1,5 тыс. кв. м), тогда как ассортимент (порядка 4,5 тыс. наименований) сопоставим, а объем инвестиций в открытие магазина - до трех раз ниже.

Компания также отмечает, что в прошлом году возобновила программу региональных открытий. "В прошлом году при помощи меньшего формата "М.Видео-Эльдорадо" усилила сеть в ключевых регионах, а также впервые появилась в 15 населенных пунктах РФ (Ишимбай, Воткинск, Тулун, Копейск, Шадринск и других). Кроме того, в 2023 году ретейлер расширил сеть кобрендинговых магазинов, и сейчас их насчитывается около 60. Они созданы на базе магазинов "Эльдорадо" и усилены брендом "М.Видео", - указывает ретейлер.

На конец 2023 года сеть "М.Видео-Эльдорадо" достигла 1,242 тыс. розничных объектов.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1 200 магазинов в 370 городах России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.