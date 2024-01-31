Число инвестпроектов с господдержкой на Курилах выросло до 28

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев отметил, что туристический спрос превышает предложение, несмотря на то, что ежегодно на островах вводятся новые объекты

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Количество инвестиционных проектов, реализующихся на Курильских островах с господдержкой, увеличилось до 28. Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В 2022 году в дополнение к территории опережающего развития "Курилы" по вашему поручению была создана новая налоговая оболочка, которая освобождает новых инвесторов с новыми инвестпроектами от корпоративных налогов на 20 лет. И с того момента у нас количество инвестпроектов, которые реализуются с господдержкой, выросло в четыре раза - до 28", - сказал он.

Запрягаев отметил, что туристический спрос превышает предложение, несмотря на то, что ежегодно на островах вводятся новые объекты, например, на Кунашире - новый лагерь для серфинга, на Итурупе - новый глэмпинг. "Что касается доступности островов, хочу отметить, что почти каждый день туда выполняет рейсы компания "Аврора" - это единая дальневосточная авиакомпания. <...> Работает субсидирование тарифов, это значит, что можно из Москвы через Южно-Сахалинск на Курилы прилететь за 22-30 тыс. рублей в зависимости от сезона, а 6 декабря был открыт новый авиарейс из Владивостока в Курильск, что на Итурупе", - добавил он.

Ранее в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе сообщали, что в основном преференциями на Курилах пользуются компании в сфере туризма, иностранные инвесторы пока не реализуют проекты на территории островов.