Россия и Китай ведут активные переговоры по контракту для "Силы Сибири - 2"

По данным вице-премьера Александра Новака, также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка газопровода по территории Монголии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия и Китай в настоящий момент ведут активные переговоры по заключению контракта на поставку газа в КНР по "Силе Сибири - 2", сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Идут активные переговоры", - отметил он.

В конце декабря 2023 года Новак сообщал, что идет окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта "Сила Сибири - 2" между "Газпромом" и китайской CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка "Силы Сибири - 2" по территории Монголии.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявляла, что утверждение проектной документации по газопроводу "Союз Восток" через Монголию в КНР ожидается в первом квартале 2024 года, само строительство магистрали может начаться сразу после этого - также в первом квартале 2024 года. Трубопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".