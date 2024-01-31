СМИ: внеплановая остановка второго энергоблока произведена на чешской АЭС "Темелин"

Отключение блока от национальной сети произошло в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в его неядерной части, сообщило CTK

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Второй энергоблок расположенной на юге Чехии АЭС "Темелин" был внепланово остановлен в среду. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Отключение блока от национальной сети произошло в связи с необходимостью проведения ремонтных работ в его неядерной части. Остановка продлится несколько дней. Она не отразится на потребителях, они будут снабжаться электричеством в полном объеме из других источников.

В Чехии действуют две АЭС - "Темелин" и "Дукованы" (юго-восток республики). Обе были построены с помощью Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Станции использовали ядерное топливо от компании "ТВЭЛ", входящей в структуру Росатома.

Чешские СМИ проинформировали 13 апреля 2022 года, что АЭС "Темелин", крупнейшая из действующих в Чехии атомных электростанций, с 2024 года будет получать ядерное топливо для своих реакторов от американской Westinghouse и французской Framatome. 24 марта 2023 года стало известно, что АЭС "Дукованы" также отказалась от российского топлива, с 2024 года его поставщиком станет Westinghouse.