В Северной Осетии на развитие сельских территорий направят более 740 млн рублей

Благодаря этому в селах республики завершат реконструкцию водопроводных сетей, построят детсады, центр культурного развития

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Более 740 млн рублей направят в этом году в Северной Осетии на развитие сельских территорий. Благодаря этому в селах республики завершат реконструкцию водопроводных сетей, построят детсады, центр культурного развития, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

"На реализацию мероприятий государственной программы республики "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году предусматривается выделение бюджетных ассигнований в объеме более 749 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - более 690 млн рублей. В прошлом году в республике было выделено более 1,5 млрд рублей", - сказал Кусраев.

Благодаря выделяемым по программе средствам будут завершены работы по реконструкции водопроводных сетей в селах Суадаг и Нарт. Построят детские сады в селении Батако, Дур-Дур. В селении Эльхотово появится центр культурного развития на 400 мест.

Будет отремонтирован военно-мемориальный объект "Памятник неизвестному солдату" в поселке Притеречный Моздокского района. Кроме того, в селении Дзуарикау Алагирского района отремонтируют и благоустроят памятник погибшим в Великой Отечественной войне. В селении Ногкау того же района благоустроят зоны отдыха.

Также планируется до конца года улучшение жилищные условий для трех сельских жителей и строительство семи домов для работников сферы агропромышленного комплекса. Пять домов построят в селении Киевском Моздокского района и два - в селении Гизель Пригородного района.

"В прошлом в республике по программе также удалось провести большой объем работ в селах. Так, были построены спортивно-оздоровительные комплексы, школы, спортивные залы, реконструированы водопроводные сетей в десяти сельских поселениях. А свои жилищные условия улучшили 12 граждан, проживающие и работающие в сельской местности", - отметил министр.