Минцифры проработает вопросы со связью на границе и в селах с населением до 100 человек

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, это нужно сделать в том числе с использованием спутниковых каналов связи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ проработает вопросы, связанные со связью в селах с населением до 100 человек и в приграничных населенных пунктах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который дал соответствующие поручения.

"Было дано поручение Минцифры - проработать вопросы по обеспечению связи в малых населенных пунктах, сельских, которые до 100 человек, а также в приграничных населенных пунктах", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Чернышенко уточнил, что сделать это нужно в том числе с использованием спутниковых каналов связи - для того, что чтобы минимальный на первых порах набор услуг был доступен как можно скорее.