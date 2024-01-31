Бангладеш заявила о поддержке торговли в нацвалютах с разными странами, включая РФ

Глава МИД Мухаммад Хасан Махмуд подробно обсудил с российским послом Александром Мантыцким вопросы "расширения торговой корзины" и роста инвестиций в страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. Правительство Бангладеш поддерживает торговлю в национальных валютах с разными странами, в том числе с Россией. Об этом заявил журналистам глава МИД страны Мухаммад Хасан Махмуд по итогам встречи с послом РФ в республике Александром Мантыцким.

Отвечая в ходе брифинга на вопрос о перспективах торговли в рублях, министр положительно оценил в целом торговлю в нацвалютах. "Если мы сможем сделать это с рядом стран, наша зависимость от какой-то конкретной валюты уменьшится. Это не только Россия, с какой-либо страной. Это окажет поддержку нашей экономике", - приводит его слова информационный портал UNB.

Как отметил глава МИД, с российским послом они подробно обсудили двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические связи. "Мы обсудили пути расширения торговой корзины и увеличения российских инвестиций в Бангладеш", - заявил он после встречи.

Также, как указал министр, обе стороны обсудили меморандумы о взаимопонимании, которые находятся на рассмотрении, и сделали упор на ускорение подписания меморандума о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий между двумя странами.

25 января исполнилось 52 года со дня установления дипломатических отношений между Россией и Бангладеш. Как сообщило российское посольство в Дакке, у стран схожие подходы к важнейшим внешнеполитическим вопросам, в отношениях нет противоречий и нерешенных тем, они развиваются в атмосфере взаимопонимания и дружелюбия. Бангладеш является одним из крупнейших торговых партнеров России в Южной Азии. Объем торговли в последние годы постоянно превышает 2 млрд долларов.

В настоящее время страны реализуют крупные экономические проекты, в том числе строительство первой атомной электростанции в Бангладеш "Руппур", которое осуществляется по российскому проекту. Ведомства двух государств обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок сжиженного природного газа и нефти в Бангладеш. Доставляются партии пшеницы и удобрений.