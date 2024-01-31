В СНГ заявили, что страны должны полностью использовать существующие фининституты

Замгенсека Содружества Денис Трефилов отметил необходимость "использовать имеющиеся инструменты на полную катушку"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) должны использовать существующие в рамках организации финансовые институты "на полную катушку", необходимость в создании новых органов нет. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Содружества Денис Трефилов в ходе дискуссии "Председательство в СНГ: планы и перспективы" на научно практической конференции "Россия-2024: председательство в СНГ и БРИКС".

"Мне кажется, что на сегодняшний день необходимости в создании новой структуры нет, но опять же, обращаясь к коллегам из государств [СНГ] и коллегами из Российской Федерации, нам нужно использовать имеющиеся инструменты на полную катушку", - сказал он в ответ на вопрос о необходимости создания в Содружестве нового международного финансового института для формирования новой мировой финансовой системы.

В качестве примера финансовой структуры Трефилов привел Межгосударственный банк. "Организация как раз таки занимается тем, что выстраивает единую платежную систему и всячески способствует развитию финансовых систем государств - участников СНГ".