Суд отложил на 20 марта рассмотрение иска НЛМК к ФАС

Новолипецкий металлургический комбинат оспаривает в суде решение ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке в 2021 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отложил на 20 марта рассмотрение иска Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) к Федеральной антимонопольной службе РФ (ФАС), передает корреспондент ТАСС из зала суда. НЛМК оспаривает в суде решение ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке в 2021 году. ФАС выдала компании предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции из-за роста цен на горячекатаный прокат.

В ходе судебного заседания один из представителей НЛМК сообщил, что мировое соглашение с ФАС по этому делу на заключено. "Поясняю, что, действительно, не было заключено в настоящий момент мировое соглашение, наше предложение не нашло ответа никакого. Мы исходим из того, что антимонопольные органы не готовы заключить мировое соглашение по уважительным причинам", - сказал он.

Кроме того, истец, "имея в виду вероятность перехода к полноценному судебному разбирательству", ходатайствовал о рассмотрении дела на закрытом судебном заседании, мотивируя это тем, что в материалах дела, находятся доказательства для служебного пользования. Суд не удовлетворил это ходатайство.

Представители НЛМК также ходатайствовали о назначении судебной экспертизы по делу. Суд определил ходатайство о назначении экспертизы, рассмотрит при исследовании доказательств по делу при рассмотрении спора по существу. Также суд приобщил к делу письменные пояснения (расчеты) истца и письменные пояснения третьего лица.

"Еще раз отложено заседание [о рассмотрении дела] на 20.03 в 10 часов 30 минут", - сказала судья.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

Позднее ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций. В декабре 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что служба продолжает обсуждение условий для заключения мировых соглашений с НЛМК, ММК и "Северсталью".

В начале января Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в отношении "Северстали" по делу о завышении цен в 2021 году на горячекатаный прокат в размере 8,7 млрд рублей.