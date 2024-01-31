Россия и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в области стандартизации

Документ подписали руководитель Росстандарта Антон Шалаев и и.о. генерального директора Ассоциации стандартов Зимбабве Космус Мукойи

ХАРАРЕ, 31 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. РФ и Республика Зимбабве заключили в Хараре меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации. Документ подписали руководитель Росстандарта Антон Шалаев и и.о. генерального директора Ассоциации стандартов Зимбабве (АСЗ) Космус Мукойи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Подписание меморандума для нас поистине историческое событие, - сказал Мукойи в интервью корреспонденту ТАСС. - Мы давно шли к этому, стремились гармонизировать наши требования к продукции. Без этого нельзя плодотворно развивать торговлю, гармонизация позволит существенно сократить время для проверки и определения соответствия товаров при пересечении границы".

"С момента получения независимости в 1980 году Зимбабве постоянно пересматривает стандарты, унаследованные от режима белого меньшинства. Всего в мире оформлено около 25 тыс. таких стандартов, в нашей стране их разработано свыше 6,2 тыс. Мы чрезвычайно заинтересованы в изучении и использовании российского опыта в этой области, поэтому стремимся всячески развивать сотрудничество с Росстандартом. Нас интересуют его наработки в подготовке молодых специалистов и в развитии инструментальной базы", - добавил и. о. главы АСЗ.

"Наши организации давно и успешно сотрудничают в рамках Международной организации по стандартизации, - подчеркнул Мукойи. - Но сегодня мы проводим первую официальную встречу в Хараре, которая позволит нам активно развивать двусторонние связи. До сих пор это сдерживалось отсутствием соглашений. Зимбабве и Россия являются надежными партнерами. Торговля и инвестиции растут, но без соблюдения стандартов и сертификации невозможно вывести их на качественно новый уровень".

Меморандум предусматривает обмен информацией о существующих национальных стандартах для импортируемых в страну или следующих транзитом товаров в целях их гармонизации и взаимного признания, а также организацию семинаров, конференций и совместных программ обучения. Намечен также обмен опытом разработки национальных стандартов.