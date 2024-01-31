Чехия ждет проект энергоблоков от четырех компаний - участниц тендера для АЭС "Дукованы"

Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что гораздо выгоднее для республики будет реализовывать проект строительства четырех энергоблоков, а не одного

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Чехии решило призвать французскую компанию EDF и южнокорейскую KHNP, участвующие в тендере на возведение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики, представить проект строительства не одного, а сразу четырех энергоблоков. Соответствующее заявление сделал чешский премьер-министр Петр Фиала.

"Одного энергоблока [для республики] будет недостаточно", - сказал премьер, слова которого передал новостной портал idnes.cz.

Он пояснил, что гораздо выгоднее для республики будет реализовывать проект строительства четырех энергоблоков, а не одного. "Это может обеспечить нам более низкую цену. [При такой реализации проекта] стоимость снизится на 25% за один [атомный] реактор [в каждом из четырех энергоблоков]", - сказал Фиала. По два новых энергоблока, по его словам, планируется возвести на АЭС "Дукованы" и АЭС "Темелин" (юг республики).

Правительство единогласно приняло решение обратиться к EDF и KHNP с предложением представить проект строительства четырех новых энергоблоков в Чехии. При этом кабмин отказался от идеи приглашать к этому тендеру американскую корпорацию Westinghouse. Ее проектные документы по возведению блока на АЭС "Дукованы" оказались неудовлетворительными, и она, согласно порталу, была выведена из состава участников тендера.

EDF и KHNP должны представить предложения по строительству четырех энергоблоков до 15 апреля. Компания CEZ, которая управляет двумя действующими в Чехии АЭС, изучит их до конца мая. Власти примут окончательное решение о количестве возводимых блоков, по словам премьера, только после детального изучения проектов, которые направят в Прагу французская и южнокорейская компании.

Планы построить первый блок до 2036 года

Как сказал глава правительства, сроки заключения договора с компанией, которая выиграет тендер, не изменятся. Договор должен быть заключен в конце 2024 или начале 2025 года. Первый из энергоблоков, который разместится на АЭС "Дукованы", должен быть построен до 2036 года.

В Чехии действуют две АЭС - "Дукованы" и "Темелин" (юг республики). Обе были построены с помощью Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Станции использовали ядерное топливо от компании "ТВЭЛ", входящей в структуру Росатома.

Чешские СМИ проинформировали 13 апреля 2022 года, что АЭС "Темелин", крупнейшая из действующих в Чехии атомных электростанций, с 2024 года будет получать ядерное топливо для своих реакторов от американской Westinghouse и французской Framatome. 24 марта 2023 года стало известно, что АЭС "Дукованы" также отказалась от российского топлива, с 2024 года его поставщиком станет Westinghouse.