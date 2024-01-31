Производство сахара в РФ в 2023 году выросло на 10%

Оно составило 6,6 млн тонн

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство белого свекловичного сахара в России в 2023 году выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 6,6 млн тонн, риса - на 10,7%, до 610,8 тыс. тонн, гречки - на 5,1%, до 541,6 тыс. тонн, говорится в материалах Росстата.

"Белого свекловичного сахара в декабре 2023 года произведено 1,1 млн тонн, что на 3,1% больше, чем в декабре 2022 года, но на 21,1% меньше, чем в ноябре 2023 года. В 2023 году производство сахара увеличилось на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 6,6 млн тонн. В 2023 году производство риса выросло на 10,7% по сравнению с 2022 годом, составив 610,8 тыс. тонн. В 2023 году производство гречки увеличилось по сравнению с 2022 годом на 5,1%, составив 541,6 тыс. тонн", - говорится в материалах статистического ведомства.

Кондитерские изделия и шоколад

По данным статистики, в 2023 году производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром увеличилось на 3,8% по сравнению с 2022 годом, составив 2 млн тонн. При этом производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром в декабре 2023 года составило 180,1 тыс. тонн, что меньше, чем в декабре 2022 года и в ноябре 2023 года, на 1,5% и на 13,6% соответственно.

Производство молока

Выпуск молока в 2023 году сократился на 1,3% по сравнению с 2022 годом, составив 5,7 млн тонн. В декабре 2023 года всего было произведено 488,1 тыс. тонн молока, что больше показателей декабря 2022 года и ноября 2023 года, на 0,5% и на 2,9% соответственно.

Хлебобулочные изделия, мука и масло

По данным Росстата, в 2023 году производство пшеничной и пшенично-ржаной муки выросло на 1,8% по сравнению с 2022 годом, до 9,1 млн тонн. Также в 2023 году было выпущено 5,1 млн тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 1,5% меньше, чем за 2022 год.

Производство макаронных изделий в прошлом году снизилось на 4,3% по сравнению с 2022 годом, составив 1,5 млн тонн.

В 2023 году в РФ произведено 6,9 млн тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 13,2% больше, чем за 2022 год. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций в прошедшем году также выросло на 5,5% по сравнению с 2022 годом, до 2,7 млн тонн.