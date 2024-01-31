ФАС разъяснила механизм заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца

Служба подчеркнула, что цены и наценки не должны фиксироваться на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и подорожания

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила во все регионы страны рекомендации о параметрах заключения соглашений о стабилизации цен на яйца, сообщается на сайте ведомства.

"Служба направила во все регионы страны рекомендации о параметрах заключения соглашений в рамках постановления правительства РФ, - говорится в сообщении. - При этом ФАС России подчеркивает, что цены и наценки не должны фиксироваться на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и роста цен".

В ФАС отметили, что в настоящий момент такие соглашения уже заключены в 17 регионах, что в том числе поспособствовало снижению цен на куриные яйца. Служба рекомендует остальным регионам в случае необходимости также заключать соглашения.

ФАС подготовила соответствующие рекомендации, которые помогут участникам избежать ошибок при их составлении, а также повысят эффективность их реализации.

Так, соглашения могут заключаться между региональными органами власти и производителями, поставщиками товара или организациями торговли. Документами могут устанавливаться обязательства по снижению и неповышению цен либо ограничиваться наценки на куриные яйца.

В антимонопольном ведомстве также пояснили, что в документах нужно прописывать обязательства производителей и поставщиков своевременно и в полном объеме поставлять товар в организации торговли (при наличии такой возможности), а организаций торговли - предпринимать все возможные меры по обеспечению наличия яиц на полках магазинов в достаточном количестве.

Социальный товар

"Кроме того, в соглашениях целесообразно указать, что взятые обязательства распространяются на куриные яйца независимо от количества в упаковке и объема партии, реализуемые/закупаемые как по договорам, так и на тендерах, - уточнили в службе. - ФАС России рекомендует всем участникам соглашений размещать информацию о принятых обязательствах в открытом доступе на своих официальных сайтах. Объектам торговли также следует информировать потребителей о товарах в рамках соглашений непосредственно в магазинах - например, через специальные ценники "социальный товар".

Участвующие в соглашении компании должны регулярно отчитываться региональным властям о соблюдении взятых на себя обязательств.

"ФАС России напоминает, что такие соглашения являются временной мерой оперативного реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров. Служба рекомендует региональным властям организовать диалог с участниками рынка для проведения совместной работы по сокращению цепочки поставок куриных яиц, содействия в закупке и поставке в регион наиболее доступных товаров", - заключили в службе.