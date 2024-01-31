Действие упрощенного техрегламента в РФ для автомобилей частично продлили до конца года

Согласно соответствующему постановлению, с 1 февраля выпускаемые в России транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "3"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Действие упрощенного технического регламента для автомобилей в России частично продлено до конца 2024 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия национального регламента оценки соответствия колесных транспортных средств до 31 декабря 2024 года. Однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту ТР ТС 018/2011", - прокомментировали в пресс-службе Минпромторга РФ.

Так, с 1 февраля 2024 года выпускаемые в России транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "3". Кроме того, до конца 2024 года можно будет не оснащать автомобили системой курсовой устойчивости.

При этом в Минпромторге напомнили, что уже с 1 декабря 2023 года производимые на территории РФ транспортные средства должны обязательно оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Что касается ввоза автомобилей по параллельному импорту, то для брендов, официально прекративших свою деятельность в России, продолжит действовать до 31 декабря 2027 года упрощенный механизм оценки безопасности "с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка".

"Напомним, что с 1 октября 2023 года сертификация автомобилей тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, для эксплуатации на территории ЕАЭС и России осуществляется в рамках технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств". С 1 февраля 2024 года это требование также будет распространяться на электромобили и гибридные автомобили брендов из дружественных стран", - отметили в министерстве.

Об упрощенном техрегламенте

В мае 2022 года правительство упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать автомобили всех экологических классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать на транспортные средства ABS. Также предполагалось, что автопроизводители могут не устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года. При этом такие авто необходимо было дооснастить этими устройствами до 1 февраля 2023 года. Кроме того, предполагалось, что с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.

В июне 2023 года правительство РФ приняло решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года. Так, уже с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро 2". Также предполагалось, что оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов станет обязательным с 1 декабря 2023 года. При этом документ продлевал срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года.