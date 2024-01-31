Россельхознадзор возобновил сертификацию кормов для животных с 28 зарубежных предприятий

В ведомстве отметили, что продолжают выявляться случаи несоответствий и нарушений, что говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россельхознадзор возобновил сертификацию кормов для домашних животных с 28 предприятий Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Бельгии, сообщило ведомство.

"В настоящий момент возобновлена сертификация кормов для непродуктивных животных с 28 предприятий Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Бельгии, всего 114 кормовых линеек", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что службой проводится постоянная работа как с компетентными органами зарубежных стран, так и с участниками внешнеэкономической деятельности по допуску на российский рынок безопасных кормов и кормовых добавок, которые не имеют аналогов или не производятся на территории России.

При этом в ходе мониторинговых лабораторных исследований поступающих кормов Россельхознадзором продолжают выявляться случаи несоответствий и нарушений, что, по словам ведомства, говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами.

Таким образом, в 2023 году было выявлено более 44 случаев несоответствий и нарушений в кормовой продукции для домашних животных, таких как: выявление незаявленных в составе ДНК кукурузы, рапса, пшеницы и сои, и отсутствие заявленных в составе ДНК форели, свеклы, индейки, семги. "Фальсификация и подмена заявленных в составе ингредиентов на более низкого качества негативно отражаются на здоровье животных и вводят в заблуждение потребителя", - отмечает ведомство.

Кроме того, Россельхознадзором фиксируются случаи поступления кормов для домашних животных определенных марок с предприятий, ранее их не поставлявших и в которых выявляются аналогичные нарушения несоответствия составу.