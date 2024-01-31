Глава ФРС заявил, что успехи в борьбе с инфляцией в США не гарантированы

По словам Джерома Пауэлла, инфляция в стране остается на высоком уровне

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Инфляция в Соединенных Штатах остается на высоком уровне, прогресс в вопросе ее снижения неочевиден, а дальнейшие перспективы неясны. С таким признанием выступил на пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (центробанка) США Джером Пауэлл.

По его словам, инфляция "все еще слишком высока", "продолжение прогресса в сокращении не гарантировано, и путь вперед остается неопределенным". "Продолжение прогресса в движении к нашему целевому показателю инфляции в размере 2% не гарантировано. Экономические перспективы не определены. И мы сохраняем большое внимание к инфляционным рискам", - отметил Пауэлл