Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится онлайн для оценки состояния рынка нефти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в четверг в формате видеоконференции, чтобы оценить текущую ситуацию на нефтяном рынке.

В этот раз запланировано только заседание министерского мониторинга, во время которого участники соглашения ОПЕК+ рассматривают состояние нефтяного рынка и определяют рекомендации по дальнейшей политике альянса по добыче нефти. При этом комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время. Встречи министерского мониторинга сейчас проводятся раз в два месяца.

Последнее заседание состоялось 30 ноября 2023 года в один день с министерской встречей ОПЕК+. Тогда несколько стран ОПЕК+ приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях на первый квартал 2024 года, объем которых суммарно составит 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлевает действующее с лета 2023 года добровольное ограничение производства на 1 млн б/с, а Россия углубляет сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с. Еще на 700 тыс. б/с добычу сократят ряд стран альянса (Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман).

Кроме того, ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.

На той же встреча ОПЕК+ было объявлено, что с 2024 года к Хартии сотрудничества альянса присоединяется Бразилия. В то же время в конце 2023 года о выходе из ОПЕК заявила Ангола, которая была не согласна со своими квотами на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 14 часов по мск. Следующая общая министерская встреча альянса запланирована на 1 июня.