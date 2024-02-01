Эксперт: бывшие активы Ахметова помогут обеспечить Донбасс углем на период восстановления

Первый зампредседателя парламента Ростовской области Сергей Михалев отметил, что в феврале планируется подписание соглашения, в рамках которого, в том числе в перспективе пройдут и консультации по вопросу взаимодействия между угледобывающими предприятиями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Ростовская область располагает достаточными запасами угля, чтобы обеспечить потребности Донбасса на период восстановления промышленных предприятий этих регионов после окончания специальной военной операции. Дополнительный объем качественного угля может быть получен за счет запуска в работу шахт, ранее принадлежавших украинскому олигарху Ринату Ахметову, сказал ТАСС первый зампредседателя регионального парламента, ранее возглавлявший компанию "Ростовуголь", эксперт угольной отрасли Сергей Михалев.

"На сегодня <...> мы добыли 5 млн 295 тыс. тонн угля (в 2023 году - прим. ТАСС), больше 1 млн тонн лежит на складах. Я считаю, наш уголь понадобится нашим воссоединенным республикам. Исторически, да и в последние годы в этих краях уголь использовался достаточно широко, энергетические мощности были ориентированы на уголь. Украина до 2014 года добывала почти 80 млн тонн угля, в том числе для металлургии, которая широко была там развита. Я думаю, что наш энергетический уголь понадобится после восстановления в новых территориях", - сказал Михалев.

По его словам, одним из перспективных участков является шахта № 410, которая находится в режиме сухой консервации и входит в акционерное общество "Донской антрацит", ранее принадлежавшее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. 25 января президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее российской компании "Лучшие решение" приобрести ранее принадлежавшие Ахметову "Донской антрацит", а также "Шахтоуправление "Обуховская".

"[На шахте № 410] запасы очень качественного угля, как и на "Обуховской" и "Дальней" - с низким содержанием серы и с хорошей зольностью, который пользуется спросом на экспорт", - уточнил эксперт, добавив, что, расконсервировав предприятие, новый собственник получит дополнительные объемы качественного угля.

Еще одно перспективное для разработки предприятие - недостроенная шахта "Садкинская-восточная", которая находится в Усть-Донецком районе Ростовской области. Ее запасы оцениваются в 78 млн тонн угля. После ввода в эксплуатацию объем добычи антрацита ежегодно может составить 3 млн тонн. По словам Михалева, шахта находится в довольно высокой степени готовности, однако для возобновления строительства понадобятся довольно серьезные средства из-за сложности геологических условий.

Проблемы сбыта

По итогам 2023 года объем добычи угля в Ростовской области снизился на 10% в сравнении с 2022-м, одной из причин стало сокращение экспорта, изменение логистических цепочек. Сегодня собственники угольных предприятий ищут новые рынки сбыта. По данным министерства промышленности и энергетики региона, угольным компаниям Ростовской области при поддержке регионального правительства и Минэнерго России удалось переориентировать рынки сбыта на Индию, ОАЭ, Турцию и Египет, прорабатываются маршруты поставок угля в Китай и Северную Африку, а также рассматривается вопрос возобновления поставок в Донбасс и Новороссию.

Как отметил Михалев, в феврале планируется подписание между парламентами ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областями четырехстороннего соглашения, в рамках которого, в том числе в перспективе пройдут и консультации по вопросу взаимодействия между угледобывающими предприятиями Ростовской области и промпредприятиями новых регионов.

По данным правительства Ростовской области, с 2022 года добыча угля в Ростовской области ведется на шахтах "Садкинская", "Шерловская-Наклонная", "Обуховская", "Дальняя", "Ростовская". Шахта "Октябрьская-Южная" находится в режиме поддержания жизнедеятельности. Шахта "№ 410" - в режиме сухой консервации. Шахта "Замчаловская" находится в стадии реконструкции, горные выработки находятся в затопленном состоянии. Шахта "Быстрянская № 1 - 2" в стадии консервации, ведется поиск инвесторов.