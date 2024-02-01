Минфин считает, что ситуация на рынке алмазов тяжелая, однако не ждет его коллапса

Такого коллапса, как в первом полугодии 2020 года не ожидается, сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация на рынке алмазов на текущий момент тяжелая, однако его коллапса наподобие того, который случился в первом полугодии 2020 года, не ожидается. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Рынок сейчас выглядит довольно грустно. Мы это наблюдаем уже полгода. Вы помните, там индийцы тоже приняли довольно интересное решение, когда ввели мораторий на поставки алмазов. Связано это было с тем, что местным магнатам надо было разобраться с теми запасами, которые они накопили, поскольку Индия не добывает алмазы и не защищала внутреннюю добычу. Рынок сейчас довольно тяжелый, но мы конструктивно смотрим на его состояние, такого коллапса, как в первом полугодии 2020 года мы не ожидаем", - сказал он.

Индийский алмазный сектор приостанавливал импорт алмазного сырья в страну на два месяца, с 15 октября по 15 декабря 2024 года.

Что касается состояния запасов алмазов у "Алросы", то заместитель министра отметил, что на текущий момент они находятся на приемлемом уровне.

"В историческом контексте я бы даже сказал средние. Потому что, я напоминаю, в 2020 году продали все. Поэтому сейчас пока идет восстановление до уровня, который не то, чтобы не очень высокий, а даже не очень средний", - уточнил Моисеев.