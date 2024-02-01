"М.Видео-Эльдорадо" в 2023 году на 10% увеличила сбор электролома на переработку

За год россияне сдали в розничные магазины с вывозом на утилизацию 60 тыс. единиц ненужной техники и более 4 млн батареек, сообщили в компании

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество собранных в сетевых магазинах отходов электронной и бытовой техники выросло на 10% в 2023 году. Чаще всего сдавали холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и телевизоры, сообщили ТАСС в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"В 2023 году компания на 10% увеличила количество собранных электронных отходов для их корректной переработки во вторсырье. За год россияне сдали в розничные магазины с вывозом на утилизацию 60 тыс. единиц ненужной техники и более 4 млн батареек, всего более 1,5 тыс. тонн. В 2023 году покупатели на 40% чаще заказывали вывоз устаревших или ненужных крупных бытовых приборов, как вместе с доставкой нового товара, так и без покупок", - говорится в сообщении.

Совместно с ассоциацией "Электроника - утилизация" компания в 2019 году запустила федеральную программу сбора устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники, а также проект по утилизации использованных батареек. В проекте участвует восемь крупнейших лицензированных заводов по переработке таких электронных отходов. За несколько лет покупатели передали на переработку более 260 тыс. устройств и около 13,5 млн батареек.

Инфраструктура сбора техники по итогам прошлого года достигла почти 900 магазинов сети, также действует услуга по вывозу крупногабаритной техники из дома покупателей, в том числе в 20 регионах сервис "Экотакси" - бесплатный вывоз техники с демонтажем и услугами грузчиков. В 2023 году клиенты передали с помощью "Экотакси" в 10 раз больше крупногабаритных устройств, чем годом ранее.

В 2023 году самыми сдаваемыми устройствами стали холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и телевизоры. Самыми активными были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары и Казани. После утилизации в производство возвращается до 97% материалов, извлекаемых из сдаваемой техники, от металлов до дефицитных АБС-пластиков. Полученное сырье идет на производство различных бытовых изделий и на промышленные нужды - ремонт дорожного покрытия или производство деталей автомобилей. Благодаря усилиям покупателей удалось избежать выброса в атмосферу до 650 тонн CO2-эквивалента.

В рамках стратегии устойчивого развития компания также передала на переработку в 2023 году около 6 тыс. тонн собственных отходов - упаковки от товара (картона, пленки, скотча и паллет). Таким образом, с 2019 года группа обеспечила экологичную переработку около 10,5 тыс. тонн отходов упаковки от техники.