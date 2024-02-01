"Алроса" и правительство Анголы обсуждают решение проблем с проектом "Катока"

Суть переговорного процесса заключается в обеспечении поступательного развития местных активов, которое затруднено с учетом санкционных ограничений, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Алроса" и правительство Анголы ведут переговоры по разрешению проблемных вопросов, связанных с проектом "Катока". Об этом сообщил журналистам заместитель финансов России Алексей Моисеев.

"У нас действительно есть определенные проблемные вопросы в отношениях с правительством Республики Ангола. Но они сейчас находятся в переговорном процессе, там активно сейчас идут переговоры по тому, как эти вопросы лучше всего решить. Так, как себя ведут западные страны, такого, конечно, не будет. Агрессии никакой точно нет, просто "Алроса" как санкционная компания имеет некоторые ограничения с точки зрения развития местных активов, и ангольскую сторону это беспокоит. Суть переговорного процесса - обеспечить поступательное развитие местных активов, которое затруднено с учетом санкционных ограничений. Варианты решения пока прорабатываются", - сказал он.

Ранее ангольское издание Expansión сообщило, что власти страны вынуждают "Алросу" выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama - горнорудного общества (ГРО) "Катока".

Российская группа алмазодобывающих компаний "Алроса" работает в Анголе с 1992 года. Ей принадлежит 41% акций горнорудного объединения "Катока" (еще 41% - у ангольской госкомпании Endiama, 18% - у международного холдинга LL International Holding B. V.). Катока - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов. В мае 2017 г. СП "Катока" и "Эндиама" достигли соглашения о создании совместного предприятия "Луаше" по освоению алмазной трубки Луеле (недалеко от месторождения Катока; запасы оцениваются в 350 млн карат). Кроме того, с 2014 г. российская и ангольская компании проводят совместные геологоразведочные работы.