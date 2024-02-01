В РФ скорректируют господдержку развития производства отечественного оборудования для АПК

В Минсельхозе сообщили, что будут сформированы рабочие команды с участием производителей оборудования, инжиниринговых компаний и предприятий АПК

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Меры господдержки развития производства отечественного оборудования для агропромышленного комплекса будут скорректированы, сообщил Минсельхоз РФ.

"В Минсельхозе России состоялось совещание по вопросу обратного инжиниринга оборудования и комплектующих для агропромышленного комплекса под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут и первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова. Будет проработан вопрос о корректировке действующих мер государственной поддержки, оказываемой как Минсельхозом России, так и Минпромторгом России для развития производства отечественного оборудования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на совещании также были определены направления дальнейшей совместной работы в целях импортозамещения оборудования и комплектующих на предприятиях АПК.

Таким образом, будут сформированы рабочие команды с участием производителей оборудования, инжиниринговых компаний и предприятий АПК. "Указанная работа позволит выполнить задачи по достижению технологического суверенитета Российской Федерации", - отмечается в сообщении министерства.