Сбер помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных фирм для мошенничества

В компании отметили, что члены группировки приобретали действующие организации и регистрировали их новых номинальных руководителей для получения кредитов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк помог ликвидировать ОПГ по созданию фиктивных предприятий для мошенничества с кредитами, говорится в сообщении кредитной организации.

"Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", - отмечается в сообщении.

Сотрудники банка провели комплексный анализ всей имеющейся информации о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лиц и компании, а также выявили схему обналичивания кредитных средств. В результате установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний. По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере).

В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.