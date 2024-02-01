ЦБ заявил об увеличении объема наличных денег в обращении в 2023 году

Он превысил 18 трлн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в РФ за 2023 год увеличился на 2 трлн рублей и превысил 18 трлн руб. Высокий спрос на наличные наблюдался с января по сентябрь, сообщается в материалах Банка России.

"За прошедший год объем наличных денег в обращении увеличился на 2 трлн рублей и превысил 18 трлн рублей. Повышенный спрос на наличные наблюдался с января по сентябрь 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отметил регулятор, уже в сентябре начался возврат наличных в банковскую систему, что связано с повышением привлекательности банковских вкладов для населения из-за роста ставок. Кроме того, был зафиксирован всплеск спроса на наличные в декабре, перед новогодними праздниками.

"В общем объеме наличных выросли доли пятирублевых и десятирублевых банкнот - до 3% и 7% соответственно, поскольку ЦБ возобновил их печать", - говорится в сообщении.