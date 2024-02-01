Минздрав РФ уберет из стандартов оснащения медкабинетов устаревшие требования

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее направлял в министерство предложение пересмотреть стандарты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ согласилось убрать из стандартов медицинских кабинетов предметы и оборудование, которые не указаны в государственном реестре медицинских изделий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"В ответе Минздрава признается, что почти все указанные в обращении Титова медизделия действительно не фигурируют в госреестре. В этой связи ведомство совместно с Росздравнадзором и внештатными отраслевыми специалистами прорабатывает вопрос об их исключении из стандартов оснащения медкабинетов", - заявили в пресс-службе.

Титов направлял в министерство предложение пересмотреть эти стандарты оснащения, убрав незарегистрированные в реестре изделия. Он отмечал, что в отдельных сферах приборы и техника, указанные в стандартах, либо морально устарели и не производятся, либо не являются медицинскими и, соответственно, не подлежат регистрации в госреестре. Разночтения между стандартами и фактическим наполнением реестра приводят к проблемам в работе медицинских организаций. В Республике Карелия, к примеру, частные врачи пожаловались местному уполномоченному на массовый отказ в выдаче лицензии по виду деятельности "неврология". Набор веществ для проверки обоняния, указанный в стандарте, отсутствует в госреестре медицинских изделий, поскольку не относится к категории "медицинских изделий".

По данным аппарата бизнес-омбудсмена, Минздрав уже подготовил проект приказа, исключающий изделие из стандарта, проект находится на внутриведомственном согласовании.