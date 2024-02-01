Решетников: западные аналитики не учитывают трансформацию экономики в РФ при прогнозах

Министр экономического развития отметил, что "они все меньше понимают", что происходит в России

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ. Они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ.

"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения, они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика, потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, [произошла] переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", - сказал Решетников.

Международный валютный фонд ранее опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен - до 1,1%.