Матвиенко заявила о возрождении экономики Донбасса и Новороссии, несмотря на теракты

Председатель Совета Федерации уточнила, что важно не только восстановить предприятия, но и создать новые

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Экономика и социальная сфера Донбасса и Новороссии в настоящее время возрождаются, несмотря на террористические вылазки со стороны киевского режима. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при верхней палате по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ.

"Несмотря на продолжающиеся террористические акты, вылазки террористические со стороны киевского режима, и экономика, и социальная сфера тем не менее возрождаются", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что важно не только восстановить предприятия, но и создать новые.

"Важную роль играют не только крупные предприятия, но малый и средний бизнес. Он очень важен для достойного качества жизни, чтобы у граждан был доступ к товарам, услугам, которые оказываются как раз в основном малыми и средними предприятиями", - отметила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации добавила, что для бизнеса в этих регионах необходимо создавать благоприятные условия, чтобы он не сталкивался с бюрократическими препятствиями.

В заседании принимают участие в том числе глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.