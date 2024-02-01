Мишустин: Россия и Казахстан успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество

По словам премьер-министра РФ, в январе - ноябре взаимный товарооборот составил 2,3 трлн рублей

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие РФ и Казахстана развиваются успешно, несмотря на непростую ситуацию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в четверг в Алма-Ате.

"Несмотря на непростую ситуацию в мире, вы сказали, наше торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие развиваются успешно, в январе - ноябре взаимный товарооборот составил 2,3 трлн российских рублей, накопленные инвестиции российских компаний в экономику Казахстана достигли более 1,5 трлн рублей. Это все без учета капиталовложений, которые поступили через третьи страны", - сказал Мишустин.