Мишустин: РФ предложила Казахстану ускорить построение новых производственных цепочек

Премьер-министр РФ отметил, что два государства реализуют совместные крупные инвестиционные проекты в различных областях, активно развивается межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает Казахстану ускорить построение новых производственных цепочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах в Алма-Ате с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.

"Мы предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек, хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов как РФ, так и Казахстана", - указал российский премьер.

Он отметил, что два государства реализуют совместные крупные инвестиционные проекты в различных областях, активно развивается межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Мы выступаем за углубление евразийской экономической интеграции, за наиболее полное использование ее возможностей для развития наших национальных экономик и повышение благосостояния как граждан наших государств, так и граждан всей "пятерки" (стран - участниц Евразийского экономического союза - прим. ТАСС), - подчеркнул Мишустин.