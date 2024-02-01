Премьер Казахстана отметил важность расширения товарооборота с Россией

За 11 месяцев 2023 года он составил $24 млрд, заявил Алихан Смаилов

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия является одним из главных экономических партнеров Казахстана, товарооборот двух стран за 11 месяцев 2023 года составил $24 млрд и важно расширять его дальше, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на переговорах с российским премьером Михаилом Мишустиным в Алма-Ате.

"Россия была и останется для Казахстана ключевым стратегическим партнером, надежным другом. Благодаря политической воле глав наших государств двусторонние отношения развиваются поступательно на принципах добрососедства, взаимного уважения", - отметил Смаилов.

"Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Казахстана, об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд, и нам важно и дальше расширять всемерно этот товарооборот между нашими странами", - подчеркнул казахстанский премьер.