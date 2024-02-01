Росатом планирует создать региональный образовательный кластер в Свердловской области

В институте расширят перечень специальностей и увеличат количество студентов

ЛЕСНОЙ /Свердловская область/, 1 февраля. /ТАСС/. Росатом планирует совместно с правительством Свердловской области "превратить" Технологический институт (филиал) МИФИ в Лесном в образовательный кластер для нужд промышленности Урала. В институте расширят перечень специальностей и увеличат количество студентов, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в рамках рабочей поездки на комбинат "Электрохимприбор" в Лесном.

"Решили подумать о новом скачке в развитии института: подумать о том, как институт, ориентированный на одну корпорацию в первую очередь и на одно предприятие, превратить в такой региональный образовательный кластер. Потребуются финансовые затраты, самое главное - потребуется осмысление на десятилетия вперед: какие нужны специальности, как совместить приход высоких технологий не только на производстве, но и в медицине, в коммунальном хозяйстве. Действительно, эта многофункциональность и междисциплиарность - это смысл завтрашнего дня", - сказал Лихачев.

В беседе с журналистами Лихачев отметил, что идут переговоры с областным правительством об увеличении количества студентов и расширении перечня специальностей в интересах не только Росатома, но и в интересах всей промышленности Урала, особенно - северного.

В настоящее время, по данным департамента информационной политики Свердловской области, в Технологическом институте МИФИ обучаются почти 700 человек - по программам высшего и среднего профессионального образования, еще 50 - учащиеся восьмых классов физико-математической направленности. На градообразующее предприятие "Электрохимприбор" студенты трудоустраиваются с третьего курса.

"Атомные города - это особая территория, которая находится в зоне нашего постоянного внимания. Мы с 2011 года развиваем сотрудничество с корпорацией "Росатом", и благодаря этому сотрудничеству город Лесной получает дополнительные средства для реализации различных муниципальных проектов. Это и благоустройство общественных пространств, и ремонт поликлиники, и строительство жилья для персонала, и строительство спортивной арены. Мы намерены это сотрудничество продолжать. За эти годы и правительство Свердловской области, и корпорация "Росатом" всегда выполняли свои договоренности", - сказал вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.