В ассоциации зооиндустрии прокомментировали запрет на ввоз в РФ кормов Hill’s и Farmina

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев сообщил, что запрет не скажется критично на отечественном рынке

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Запрет на ввоз в Россию кормов для домашних животных фирм Hill’s и Farmina не скажется критично на отечественном рынке, их доля на рынке была небольшой. Об этом ТАСС сообщил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

"Доля кормов фирм Hill’s и Farmina на российском рынке была небольшой. Критического никакого значения для российского рынка кормов это не принесет. Да, есть определенные сложности, подобрать специализированное питание питомцу и перейти на него не просто, но возможно. На рынке есть альтернативы для кормов Hill’s и Farmina", - сказал Дмитриев.

Он добавил, что сейчас потребители будут вынуждены искать альтернативы этим кормам. "Конечно, ряд потребителей уже привыкли к их кормам, в особенности, к специализированным, которые необходимы для питомцев с определенными потребностями в питании. Переход с одного корма на другой - сложный процесс как для питомца, так и для его владельца", - отметил Дмитриев.

По его словам, пять лет назад объем импорта кормов для домашних животных составлял порядка 15-20% от общего рынка в России. По итогам 2023 года доля импорта составила 10%.

Он отметил, что в настоящее время импорт кормов не закрыт полностью. "До сих пор с отдельных заводов в ряде стран Европы идут поставки. Сказать, что импорт полностью прекратился, нельзя. Идут поставки из Бельгии, Франции, Италии, Сербии", - рассказал Дмитриев.

"Вне всякого сомнения, в настоящее время есть новые поставщики из дружественных стран. В настоящее время идут поставки кормов из Турции, Китая, стран Юго-Восточной Азии, Бразилии, Аргентины. Конечно, эти поставки еще не смогли полностью за столь короткий срок заменить широко известные бренды, которые имели своих потребителей. На все нужно время", - констатировал Дмитриев.

О ситуации с кормами

Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. С 6 февраля Россельхознадзор также приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's из-за поставок некачественной продукции.