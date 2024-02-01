Ингушетия направит более 46 млн рублей на восстановление инфраструктуры в Запорожье

Средства пойдут на замену водопровода в Молочанске, завершение работ на канализационной насосной станции и на ремонт дороги одной из центральных улиц города

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют потратить более 46 млн рублей на восстановление объектов инфраструктуры подшефного Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"В этом году предстоит заменить водопровод протяженностью 575 м в городе Молочанске, на канализационной насосной станции осталось завершить пуско-наладочные и восстановительные работы. Также будет произведен ремонт дороги протяженность 3 900 м на одной из центральных улиц города. Затраты на указанный объем работ составят более 46 млн рублей", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в распространенном сообщении.

В ноябре прошлого года в Молочанск из Ингушетии была отправлена бригада для реагирования на аварийные ситуации в сфере ЖКХ и оказания содействия местным органам власти в восстановлении инфраструктуры. Кроме того, в городе при участии региона был заменен водопровод протяженностью 600 м.