В ЛНР средняя пенсия выросла на 57% по сравнению с 2022 годом

Выплата составляет около 20 тыс. рублей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средняя пенсия в Луганской Народной Республике выросла на 57% и составляет около 20 тыс. рублей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Вместе РФ".

Президент РФ Владимир Путин 31 января на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии назвал хорошим темп интеграции четырех регионов РФ, пенсии и другие выплаты идут регулярно.

"Средняя пенсия увеличена практически на 57% и составляет в среднем около 20 тыс. рублей. Да, безусловно есть кто-то, кто получает меньше, но в каждом конкретном случае мы будем заниматься, будем смотреть, будем принимать решения. Вчера об этом сказал президент на совещании. Так что движемся вперед", - отметил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что с конца 2022 года по конец 2023 года на 35% были подняты зарплаты. Средняя сумма, получаемая на руки, составляет 40 тыс. рублей.

Управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева 1 марта проинформировала, что в республике начался прием заявлений на пересмотр пенсий, процедура продлится до 29 февраля 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, который вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.