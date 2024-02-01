В Донбассе и Новороссии с 2022 года восстановили 2 тыс. км дорог

В Росавтодоре сообщили, что всего привели в порядок 25 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. км дорог восстановили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 2022 года, сообщается в Telegram-канале Росавтодора.

"При координации Минстроя России развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. <...> Приведено в порядок 25 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог, восстановлено с 2022 года более 2 тыс. км дорог в четырех регионах", - говорится в сообщении.

В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российские власти намерены в 2024 году построить и отремонтировать 2 тыс. км дорог в Донбассе и Новороссии.