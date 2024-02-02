Мишустин в Алма-Ате обсудит с коллегами по ЕАЭС проекты в сферах IT, торговли, транспорта

Премьер-министр России выступит на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает работу в Казахстане. В пятницу он вместе с другими премьерами стран Евразийского экономического союза примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС.

Переговоры традиционно пройдут в узком и расширенном составе, по итогам запланировано подписание документов. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, на повестке дня будут вопросы евразийской интеграции, включая функционирование внутреннего рынка союза, реализацию совместных проектов в транспортной сфере, развитие электронной торговли. При этом особое внимание будет уделено цифровой повестке и совершенствованию Интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников накануне отметил в беседе с журналистами, что Москва подводит итоги своего председательства в ЕАЭС в 2023 году. В числе успехов министр назвал устойчивый рост взаимного товарооборота, рост инвестиций, промышленного производства, увеличение числа кооперационных проектов. По словам Решетникова, совместная работа в союзе является важным локомотивом, который помогает двигаться вперед российской экономике. Говоря о темах предстоящих обсуждений, глава Минэкономразвития РФ особенно выделил развитие транспортных коридоров (в частности, восточной нитки коридора Север - Юг) и транзита грузов. Также, добавил он, продолжится обсуждение защитных мер в торговле с учетом интересов всех стран.

По информации пресс-службы МИД Казахстана, к участию в предстоящем заседании приглашены представители государств - наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития. В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.

Мишустин прилетел в Казахстан 1 февраля. В тот же день у него состоялись двусторонние переговоры с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым и премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым. Нынешний визит - первый для председателя правительства РФ в этом году. В 2023 году Мишустин дважды посещал Казахстан (в феврале и сентябре), а также побывал в Армении, Киргизии, Китае, Таджикистане, Туркмении.

Участие в форуме Digital Almaty

До начала заседания Евразийского межправсовета Мишустин 2 февраля выступит на пленарной сессии международного цифрового форума Digital Almaty 2024 и осмотрит выставку цифровых проектов. Также состоится церемония вручения премий Digital Almaty Awards. Эти мероприятия пройдут в центре делового сотрудничества "Атакент".

Форум Digital Almaty проходит в этот раз с 1 по 3 февраля под названием "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Как сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, в первый день состоялся обмен лучшими практиками, обсуждалось, как будет выглядеть система госуправления в будущем и какие технологии будут "драйвить" развитие.

В целом, как ожидается, в форуме примут участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса, представители государственных структур из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Индии, Китая и других стран. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.