ЦБ Египта повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов

Показатель составил 21,25%

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Центральный банк Египта принял решение о повышении ключевой ставки по операциям ЦБ на 200 базисных пунктов - с 19,25% до 21,25%. Об этом говорится в документе, представленном на официальном сайте Центробанка страны.

Как отметил комитет по денежно-кредитной политике ЦБ, "несмотря на то что в мире снизилось инфляционное давление, существует неопределенность в отношении инфляционных ожиданий, особенно по отношению к мировым ценам на сырьевые товары в результате общемировой геополитической напряженности, а также нарушения судоходства в Красном море".

В документе указывается, что "темпы роста реального ВВП Египта составили 2,7% в третьем квартале 2023 года по сравнению с 2,9% в предыдущем [втором] квартале". По данным ЦБ страны, "первоначальные показатели четвертого квартала прошлого года также указывают на замедление экономической активности". Регулятор ожидает, что темпы роста ВВП Египта "замедлятся в течение 2023-2024 финансового года по сравнению с предыдущим, а затем постепенно восстановятся". Уровень безработицы в стране, по статистике ЦБ, "стабилизировался на рекордно низком для Египта уровне в 7,1%".

В 2023 году ЦБ Египта дважды повышал ключевую ставку на свои операции. В марте она была повышена на 200 базисных пунктов, затем в августе еще на 100 базисных пунктов.