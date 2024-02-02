На Чукотке на модернизацию системы здравоохранения направят около 133 млн рублей

В частности, на эти деньги закупят пять автомобилей для организации работы поликлиник

ТАСС, 2 февраля. Власти Чукотки в 2024 году направят около 133 млн рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в округе в рамках профильного нацпроекта. На эти средства будет закуплено медоборудование, приобретены автомобили для работы поликлиник и отремонтирована участковая больница в селе Ваеги, сообщила ТАСС руководитель окружного департамента здравоохранения Юлия Кобелева.

"В 2024 году общий объем финансирования мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения на Чукотке составляет порядка 133 млн рублей, на эти средства будет закуплено восемь единиц нового медоборудования, в том числе для медучреждений в удаленных селах, приобретено пять автомобилей для организации работы поликлиник, выполнен капитальный ремонт больницы в селе Ваеги", - рассказала Кобелева.

Она добавила, что объем финансирования на мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения на Чукотке увеличивается. Для сравнения, в 2023 году округ получил около 127 млн рублей.

До большинства муниципальных районов Чукотки можно добраться только по воздуху, поэтому повышение качества оказываемой медпомощи в удаленных населенных пунктах является приоритетной задачей для региональных властей.