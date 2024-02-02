"Известия": территориальным органам Роструда могут дать доступ к данным с налоговой тайной

По информации издания, таким образом будут бороться с нелегальной занятостью

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минтруд разработал проект приказа, согласно которому территориальным органам Роструда могут предоставить доступ к данным граждан, содержащим налоговую тайну. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект министерства.

По данным издания, согласно проекту приказа, сведения о гражданах, содержащие в том числе налоговую тайну, налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и органы Роструда. В частности, речь идет об информации о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников. Также это может коснуться данных о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. руб. в месяц. Помимо этого, в предлагаемом Минтрудом перечне информации содержится пункт о данных о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.

О таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда сведения об ИНН, СНИЛС, коде постановки на учет, адресе регистрации и сумме доначисленных налогов, отмечают "Известия".