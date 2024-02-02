В Волгоградской области в 2023 году господдержка племенных хозяйств выросла на 11%

Показатель составил 136,6 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Объем государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных животных в Волгоградской области в 2023 году вырос на 11,24% по сравнению с 2022-м - до 136,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в комитете сельского хозяйства региона.

"В рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" <…> предоставляются субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе и птицы. В 2023 году эта сумма составила 136,6 млн рублей, в 2022 году - 122,8 млн рублей (на 11,24% меньше - прим. ТАСС)", - сказали в комитете.

На сегодняшний день животноводческие хозяйства в Волгоградской области могут воспользоваться 20 различными программами поддержки. Для аграриев доступны компенсации капитальных затрат на развитие хозяйств, расходов на производство. Сектор мер поддержки действует для стимулирования племенного животноводства. Так, например, субсидируется работа племрепродукторов, племзаводов, селекционно-генетических центров.

По данным администрации Волгоградской области, в настоящее время в регионе работают 28 племенных предприятий со специализацией разведения всех видов сельскохозяйственных животных. Из них 1 селекционно-генетический центр, 11 племенных заводов, 16 племенных репродукторов. За последние годы животноводство в регионе демонстрирует положительную динамику. Так, поголовье крупного рогатого скота в Волгоградской области за 2023 год увеличилось более чем на 3,6 тыс. голов и составило 348,2 тыс. Среди ведущих предприятий - племзавод-колхоз "Путь Ленина" (специализируется на разведении симментальской породы крупного рогатого скота, красной степной породы коров, а также свиней) и ООО "Николаевское", где разводят калмыцкую породу коров. Промышленное птицеводство бройлерного направления представлено АО "Птицефабрика Краснодонская", где сейчас насчитывается около 2,5 млн голов птицы.