Эксперт: развитие отношений с РФ остается приоритетом для Турции вопреки давлению США

Генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексей Егармин отметил, что при этом есть "значимые ограничения, возникшие ввиду сильнейшего давления на республику недружественных стран"

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Турция по-прежнему уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с РФ, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

"В настоящее время у российского и турецкого бизнеса действительно возникли проблемы взаиморасчетов. Тут надо особо оговориться о том, что основная линия политическо-экономического взаимодействия турецких властей осталась прежней. Турция по-прежнему ставит приоритетно свои национальные интересы, и эти интересы тесно связаны с развитием торгово-экономического сотрудничества с РФ. Однако есть значимые ограничения, возникшие ввиду сильнейшего давления на Турцию недружественных стран, особенно США", - отметил собеседник агентства.

Егармин пояснил, что "именно из-за такого давления денежные потоки по торговым операциям не принимаются турецкими банками и возвращаются обратно". "Причина в основном та, что банки поставлены в жесткие условия выбора. Или они работают с организациями из России, и тогда они лишаются возможности работы с Европой и Америкой, либо с Европой, но без России. Турция всегда была торговым перекрестком, поэтому выбор сделать довольно сложно", - добавил он.

Проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию

15 января газета Ekonomim сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Отмечалось, что проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры стали жаловаться, что не могут получать платежи из России в турецких лирах и рублях.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 января, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, некоторые банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря 2023 года. Дипломат выразил надежду, что в результате прилагаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

23 января Ekonomim сообщила, что проблема денежных переводов из РФ в Турцию решена для нескольких местных секторов, в частности готовой одежды, текстиля, обувного и продовольственного секторов. Средства начали поступать через банк Emlak Katilim.

Минторг Турции подключился к решению проблем с платежами, которые стали возникать у бизнеса. Продолжаются переговоры о решении проблем с переводами для компаний автомобильного и машиностроительного секторов. Минторг Турции ранее составил список местных компаний, которые имеют проблемы с переводами из РФ.

Российско-турецкий деловой совет

Российско-турецкий деловой совет впервые был создан в 1988 году при Торгово-промышленной палате СССР, теперь функционирует при ТПП РФ. Цели совета - укрепление и развитие деловых связей и торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, содействие установлению взаимовыгодных контактов между российскими и турецкими деловыми кругами.