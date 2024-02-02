Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 98 рублей впервые с 16 января

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Курс евро на открытии торгов на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 16 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:00 мск евро рос на 51,5 коп., до 98,45 руб. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 18 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 90,65 руб. В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 2,3 коп. и составил 12,589 руб.

К 07:06 мск евро находился на отметке 98,4 руб. (+0,48%). В то же время доллар прибавлял 0,07%, поднимаясь до 90,53 руб. Юань рос на 0,13%, до 12,583 руб.