Премьер Казахстана предложил коллегам по ЕАЭС совместно проводить исследования в сфере ИИ

Алихан Смаилов также предложил создать в рамках ЕАЭС цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Казахстан готов объединить усилия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы проводить совместные исследования в области искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на пленарном заседании с участием глав правительств ЕАЭС.

"Мы готовы объединить наши усилия, чтобы вместе проводить исследования в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных", - сказал Смаилов. Он также предложил создать в рамках ЕАЭС "цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями".

Смаилов выразил надежду, что совместные усилия в рамках организации углубят взаимовыгодное партнерство, "способствуя технологическому развитию и переходу к индустрии "Икс".

Пленарное заседание прошло в рамках цифрового форума Digital Almaty 2024.

Форум проходит с 1 по 3 февраля под названием "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Как сообщил ранее журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, в первый день состоялся обмен лучшими практиками, обсуждалось, как будет выглядеть система госуправления в будущем и какие технологии будут "драйвить" развитие.

В форуме ожидалось участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, представителей государственных структур из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Ирана, Индии, Китая и других стран. Участники форума обсуждают современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.