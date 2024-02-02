Отбор из ПХГ ЕС в январе оказался максимальным за три года

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через ГИС "Суджа"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в январе оказался максимальным для этого месяца за последние три года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец января опустились до 70%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце упали до минимума с октября 2023 года. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Отбор из европейских ПХГ в январе оказался равен 18,8 млрд куб. м, что на 38% выше прошлогодних показателей. Этот показатель стал максимальным за последние три года. Закачка газа в хранилища составила 954 млн куб. м - на 39% ниже значения годом ранее и на минимуме за три года.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 35,84 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 86-й день с момента достижения максимума их заполнения уже на 8% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 января снизились до 70,17% - на 13,21 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 77,33 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказывается такой же теплой, как и в предыдущую. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе составила 21%.

Средняя цена газа в Европе по итогам января снизилась на 17%, до $337 за 1 тыс. куб. м.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 2 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема. Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.