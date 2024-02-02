"Вкусвилл" в 2023 году увеличил оборот на 27%

Он составил 297,5 млрд рублей с НДС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сеть магазинов "Вкусвилл" в 2023 году увеличила оборот на 27% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 297,5 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании.

Компания указывает, что за прошлый год открыла 531 новый магазин и 28 дарксторов - темпы развития выросли в пять раз по сравнению с 2022 годом. Так, в прошлом году у сети появились первые мини-магазины (формат магазина небольшой площади в доме) и грейсторы (магазин, совмещенный с отдельной зоной сборки онлайн-заказов).

Оборот сервиса доставки по итогам прошлого года вырос на 54% и составил более 139,4 млрд рублей с НДС. При этом в декабре 2023 года доля онлайн-продаж во "Вкусвилле" превысила 50%. Для сравнения, по итогам 2022 года доля онлайна составляла 39%. Сеть дарксторов выросла до 147 точек. Компания указывает, что онлайн-направление приносит компании прибыль, и за год эффективность от выручки дарксторов выросла.

"В 2024 году мы нацелены развивать инфраструктуру сервиса, открывать больше дарксторов, мини-дарксторов и грейсторов для ускорения бесплатной доставки, а также предлагать дополнительный ассортимент за счет масштабирования проектов", - сказал управляющий доставкой "Вкусвилл" Максим Сухиненко, слова которого приводятся в релизе.

"Вкусвилл" позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше 1,8 тыс. торговых точек в 152 городах России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов.