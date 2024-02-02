"Алису" и Siri научили говорить на киргизском

Глава правительства Киргизии Акылбек Жапаров также объявил, что в 2024 году впервые в истории страны примут цифровой кодекс

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Киргизские специалисты смогли обеспечить поддержку государственного языка некоторыми цифровыми помощниками. Об этом в своей речи, которую зачитал первый замглавы кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, в Алма-Ате на международном форуме "Digital Almaty 2024: Индустрия X" сообщил руководитель правительства Акылбек Жапаров.

"Такие цифровые помощники, как Siri и "Алиса", раньше не поддерживали кыргызский язык. Но наши специалисты сумели научить их поддерживать кыргызский язык", - объявил премьер. Он вынужден был экстренно покинуть Алма-Ату и вернуться в Бишкек, отказавшись в том числе от участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в связи с крупной аварией на столичной ТЭЦ.

По словам Жапарова, в Киргизии, где большое внимание уделяется вопросам цифровизации, новости на одном из телеканалов недавно начал читать цифровой диктор и "никто из зрителей этого не заметил". При этом глава кабмина напомнил, что свое прошлогоднее выступление он готовил с помощью искусственного интеллекта, а нынешнее ему помогли составить нейросети. При этом на составление речи было потрачено минимум времени и усилий. "Я почувствовал конкуренцию, боюсь, что мы не просто отстанем, а не примем участие в этой цифровой гонке", - признался он, призвав страны-партнеры совместно активно работать в развитии и применении современных технологий.

Жапаров также объявил, что в 2024 году в Киргизии будет принят впервые в истории страны цифровой кодекс, который "объединит все цифровые нормы в одном документе". "Кодекс позволит использовать только один документ, регулирующий все цифровые нормы. Это вынужденная мера, чтобы национальное законодательство не стало причиной или препятствием для новых технологий", - подчеркнул он.