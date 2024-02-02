Строительство первого в России кампуса МГИМО в Республике Алтай оценили в 4,8 млрд рублей

Площадь зданий кампуса превысит 30 тыс. кв. м, уточнил глава региона Олег Хорохордин

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство первого в России кампуса Московского государственного института международных отношений МИД РФ оценили в 4,8 млрд рублей, рассказал ТАСС глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Соглашение о строительстве первого в стране кампуса МГИМО МИД России было подписано властями Республики Алтай и ректором Анатолием Торкуновым во время Петербургского международного экономического форума.

"В этом году стартует проектирование. Площадь зданий кампуса превысит 30 тыс. кв. м, инвестиции в строительство составят 4,8 млрд рублей", - сказал Хорохордин.

Во время рабочей встречи глава региона Олег Хорохордин и проректор МГИМО Сергей Шитьков обсудили запуск в кампусе программы "Мастер делового администрирования" по направлению "Стратегический менеджмент".

Кампус МГИМО будет включать в себя школу-лицей на 550 мест, где для поступления в институт международных отношений смогут готовиться и дети из Республики Алтай. Ранее Хорохордин рассказывал ТАСС, что кампус будет построен вблизи Горно-Алтайска.