Завод в Челябинской области намерен наладить выпуск электродвигателей для ТЭК

Предприятию выдали льготный заем на сумму более 44 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Снежинский завод специальных электрических машин с помощью регионального Фонда развития промышленности региона наладит до конца 2024 года бесперебойное замещающее импорт производство электродвигателей для топливно-энергетического комплекса и других отраслей. Об этом ТАСС сообщил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

"Продукция, о которой речь, сегодня не просто крайне востребована, она является одним из критически важных элементов для успешного развития всей нефтегазовой сферы страны. Между тем, Снежинскому заводу специальных электрических машин не хватало возможностей для реализации задуманного. Мы помогли - компания в 2024 году наладит бесперебойный выпуск электродвигателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заводу выдали льготный заем по программе "Модернизация" на сумму более 44 млн рублей. Общий бюджет проекта превышает 85 млн рублей. Теперь компания сможет купить оборудование токарно-фрезерной группы и решить проблему недостатка площадей. После этого предприятие будет способно отказаться от аутсорсинга по восьми технологическим переделам.

Казаков пояснил, что на заводе будут бесперебойно выпускать низковольтные асинхронные двигатели. Они применяются, в первую очередь, для привода главных механизмов буровых установок.

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