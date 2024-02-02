"Распадская" введет в эксплуатацию российскую модульную установку по утилизации метана

Как уточнили в компании, процессы полностью автоматизированы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Распадская угольная компания" на шахте "Распадская" введет в эксплуатацию первую модульную установку российского производства по утилизации метана, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Во всех сферах своей деятельности компания активно внедряет инновационные отечественные разработки, в том числе и в сфере промышленной безопасности, цифровизации производства, снижения нагрузки на окружающую среду. Факельная установка разработана и изготовлена специально для угольной отрасли на новокузнецком заводе модульных дегазационных установок. На данный момент специалисты шахты "Распадская" и завода-изготовителя ведут пуско-наладочные испытания системы", - сообщили в компании.

Новое оборудование выполнено во взрывобезопасном исполнении и соответствует всем современным нормам промышленной безопасности.

В компании рассказали, что система утилизирует метан, который выводят с помощью дегазационной установки из отработанного пространства лавы пласта 7-7а, расположенного на глубине около 600 м. "Все процессы полностью автоматизированы, параметры выводятся на специальный монитор и круглосуточно контролируются. В каждом технологическом отделении газоутилизационной установки есть специальные датчики дыма и модули порошкового пожаротушения. Кроме того, она оборудована автоматической системой блокировки и отключения", - добавили в "Распадской".

Подобные импортные установки по сжиганию метана применяются на шахтах компании с 2021 года. В рамках экологической стратегии "Распадская угольная компания" планирует к 2030 году снизить выбросы метана на 20%. Ежегодные инвестиции компании в природоохранные мероприятия составляют более 800 млн рублей.

ПАО "Распадская" - производитель коксующегося угля. Производственный комплекс включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы - 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.